OL : Ce transfert met Cornet et Aulas aux anges

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato de l’Olympique Lyonnais est parti pour s’emballer dans les deux sens cette semaine.

C’est tout d’abord l’arrivée de Xherdan Shaqiri qui est en train de se finaliser ce lundi, après l’accord trouvé entre les deux clubs dimanche soir pour la venue de l’international suisse de Liverpool. A un autre poste, un transfert se dessine enfin, et Maxwel Cornet pourrait bien avoir gain de cause après un gros bras de fer, même si cela n’a pas donné lieu à un clash à l'OL. En effet, l’homme de couloir ivoirien voulait depuis le début signer pour le Hertha Berlin. Problème, c’est le club anglais de Burnley qui fait surtout le forcing pour l’avoir, et a même monté son offre à 17 ME ce dimanche. Mais rien ne bouge pour l’ancien messin, qui se voit en Allemagne, et attend donc que le club de la capitale fasse l’offre qu’il faut.

Agreement in principle between Hertha BSC and Atlético Madrid for a transfer of Matheus Cunha!



Hertha accepted 30m€ plus bonuses - nothing is signed though.



Everton tried to hijack the deal in the last hours, but the player prefers a move to Spain!#TransferUpdate — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) August 23, 2021

Cela ne devrait pas tarder puisque Max Bielefeld, reporter pour Sky Germany, annonce que l’Atlético Madrid va rafler la mise concernant le recrutement de Matheus Cunha. Le latéral gauche est parti pour s’engager avec le champion d’Espagne, et cela contre la somme de 30 ME. Avec cet argent, le Hertha va pouvoir rehausser son offre à l’OL pour Cornet, et enfin satisfaire tout le monde. Ce jeu de chaises musicales habituel dans le mercato a aussi permis à l’OL de prendre le risque de monter à hauteur de 11 ME avec bonus pour convaincre Liverpool de céder Xherdan Shaqiri. Le départ de Cornet est en tout cas acquis à Lyon, où Emerson Palmieri a pris ses aises comme titulaire dans la foulée de son arrivée de Chelsea, signe que le mercato lyonnais a tout de même, enfin, franchi un cap ces derniers jours.