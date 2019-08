OL : Ce Lyonnais est « un monstre », il est in-love !

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un début de saison canon, Moussa Dembélé s’est assurément imposé comme l’atout offensif n°1 de l’Olympique Lyonnais. Sérieux prétendant à une place en Equipe de France durant le prochain rassemblement, l’ancien buteur du Celtic Glasgow fait désormais l’unanimité dans la capitale des Gaules, après une adaptation délicate. Fidèle conseiller de Jean-Michel Aulas et meilleur buteur français de l’histoire de la D1 avec 255 buts, Bernard Lacombe l’avoue, il est admiratif devant la puissance et les qualités de l’international espoirs français.

« C'est un monstre. Il va vite, il est puissant. Malgré sa corpulence, il est capable de répéter les courses. Devant le but, que ce soit dans le jeu aérien, avec le pied, il ne cesse de progresser. Sur sa corpulence, je lui dis en rigolant : si toi tu te mets devant le défenseur, il ne voit pas le match (rires). Cette saison, il va marquer entre 15 et 20 buts en L1, au minimum. C'est ce qu'il doit penser, lui, et c'est ce que je pense aussi » a lancé au Parisien un Bernard Lacombe totalement sous le charme de Moussa Dembélé, lequel a tout pour réaliser la plus belle saison de sa carrière, alors que des écuries comme Manchester United ou la Juventus Turin le suivent déjà avec attention en vue de la saison prochaine.