John Textor, une bourde qui peut ruiner l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Le 23 novembre, la LDLC Arena va être inaugurée pour un match d'Euroleague de l'ASVEL face au Bayern Munich. Le club de Tony Parker souhaite racheter la salle auprès de John Textor qui semble être d'accord pour la vendre. Sauf que cela pourrait devenir une très mauvaise opération financière pour l'OL.

Commandée pour 140 millions d'euros, la LDLC Arena sera l'une des salles les plus modernes de France. Avec une capacité d'accueil de 16 000 personnes, c'est 100 à 120 événements qui sont attendus chaque année, dont des concerts ou des matchs de basket. John Textor semble être prêt à vendre cette salle révolutionnaire, convoitée par Tony Parker. Alors que les comptes de l'OL sont très bas, la direction rhodanienne envisage sérieusement de céder la LDLC Arena, pour obtenir une belle enveloppe et redresser les finances. Cependant, David Gluzman estime que cette vente est une très mauvaise idée car l'Arena va générer des revenus conséquents pour l'OL, sans être associée aux performances.

La vente de l'Arena, l'immense erreur de John Textor

Quand le fond est aussi vide, il faut combler avec la forme et elle est catastrophique, malgré les bonnes questions. Ça veut endormir avec des notes BBBBBB+, comprend rien sur les critiques joueurs (qui en réalité ont ciblé son organisation de club et pas Lacazette). Caricatural. https://t.co/BlQXqqstzO — Sofiane (@___Sofiane) October 11, 2023

« Dans le contexte, l’Arena t’offre des revenus indépendamment du cycle sportif. Le recentrage sur le foot (stade + équipes masculines) fait peser la génération de revenus uniquement sur le foot masculin. C’est à contre-courant de l’histoire et ultra risqué. Le timing interroge aussi, tu cèdes l’immobilier une fois qu’il va dégager des revenus, l’Arena sera livrée en novembre, après en avoir supporté les coûts de financement, sans garantie que les fonds reçus aillent intégralement au développement sportif » a déclaré le journaliste sportif spécialisé dans l'économie dans un échange sur X (ex-Twitter) avec Sofiane, le chef éditorial de Winamax TV. David Gluzman explique pourquoi la vente de la LDLC Arena sera préjudiciable pour Lyon. Les revenus que va générer la salle pourraient largement aider l'OL à se structurer et à améliorer le côté sportif du club sur le long terme. Il s'agit d'un levier économique durable et important pour les Lyonnais. Reste désormais à savoir si John Textor va réellement vendre l'Arena, à Tony Parker ou à un autre investisseur. Les enchères risquent forcément de grimper.