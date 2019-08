OL : Ce joueur a tué Lyon, il prend un tacle mémorable

Dans : OL, Ligue 1.

Exclu en début de seconde période face à Montpellier à cause d’un coup de coude puis d’un tête à tête avec Andy Delort, le latéral gauche lyonnais Youssouf Koné n’a pas aidé son équipe, déjà en difficulté à La Mosson (1-0). Assurément, l’ancien joueur du LOSC aurait dû faire preuve d’une plus grande maturité et d’une meilleure analyse de la situation sur ce coup-là, son geste ayant considérablement affaibli les chances de l’OL dans cette partie. Pour Jérôme Rothen, il ne faut pas avoir peur des mots : Koné a tué le match de Lyon, comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC après le match.

« Quand tu es Lyon et que tu estimes que tu peux rivaliser avec le PSG, tu dois garder ton sang-froid. Koné, ce n’est pas possible de partir dans l’excitation comme ça en deuxième mi-temps même si tu t’es fait secouer par ton entraîneur à la mi-temps. Comment tu peux réagir de cette manière dans un duel avec Delort en mettant le coude, puis en mettant un coup de tête ? Sur ce coup, ce n’est pas de la maladresse, c’est un manque de réflexion ! C’est un nouveau joueur qui arrive à Lyon, il a envie de montrer des choses, mais il faut se contrôler. Il a le droit à l’erreur mais face à Montpellier, il tue le match de Lyon » a critiqué un Jérôme Rothen globalement déçu de la performance lyonnaise en terres héraultaises. Ce n’est pas le seul…