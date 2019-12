OL : Casseur de genoux ? Le préparateur de Lyon se défend

Dans : OL.

Préparateur physique de Lyon, Paolo Rongoni vit des jours difficiles après les graves blessures de Depay et Reine-Adélaïde. Mais l'Italien, proche de Rudi Garcia, se sent hors de cause dans ces deux soucis majeurs pour l'OL.

En l’espace de 90 minutes, l’Olympique Lyonnais a perdu dimanche dernier Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde pour de très longs mois, les deux joueurs rhodaniens étant victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou. Forcément, que deux footballeurs soient concernés par le même grave problème a poussé certains « médecins » ayant obtenu un diplôme via Twitter à pointer du doigt Paolo Rongoni, le préparateur physique arrivé cet automne à l’OL, qui en plus porte l’étiquette de proche de Rudi Garcia. Même si ces attaques sont grotesques pour qui s’y connaît un minimum, le préparateur italien a tenu à se défendre.

Pour Paolo Rongoni, ces attaques consécutives aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde étaient attendues, et il ne peut pas être mis en cause directement. « Injuste ? Le métier veut ça. Je suis la nouvelle tête, ça tombe sur moi, je comprends. J’aurais aimé qu’on parle de moi parce qu’on gagne quelque chose (rires). Bien sûr que deux croisés cela me perturbe, que je me pose des questions, mais cela ne veut pas dire que je me sens responsable ou que je dois tout remettre en cause. Depuis 1998 que je suis préparateur physique, un seul autre joueur s’est fait les croisés avec moi », rappelle, dans L’Equipe, le préparateur physique de l’Olympique Lyonnais, qui est soutenu dans ce sens par certains anciens joueurs, lesquels reconnaissent que Paolo Rongoni ne ménage pas les footballeurs, mais leur a toujours permis d’avoir une excellente forme physique. Globalement c’est ce qu’on lui demande à Lyon.