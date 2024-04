OL ‍: Laurent Prud'homme se fait secouer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Passé de la direction de L'Equipe à celle de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prud'homme ne s'est pas fait que des amis dans sa carrière. Sur X (anciennement Twitter), il se fait secouer.

Ancien membre de L'Equipe du Soir, Gilles Favard avait été débarqué de l'émission suite à un clash, et visiblement ce dernier a décidé de s'en prendre à l'ancien patron du média sportif, Laurent Prud'homme, qui a décidé à l'automne de quitter L'Equipe pour prendre le poste de patron de l'OL. Via les réseaux sociaux, celui qui avait le surnom du Spectre, a d'abord annoncé mardi que l'Olympique Lyonnais allait passer un sale moment devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) en fin de saison, expliquant que les comptes du club de John Textor étaient dans le rouge.

Une affirmation qui a forcément irrité les supporters du club rhodanien qui sont convaincus que Gilles Favard a un contentieux avec Laurent Prud'homme. « Ce personnage règle ses comptes avec Laurent Prud’homme, son ancien patron à l'Equipe qui l'a viré de son poste de consultant de l'Equipe du soir. Depuis il traîne ses casseroles et fait le malin pour tenter d'exister », a riposté @Borgia, qui suit l'Olympique Lyonnais et toutes ses équipes à la loupe.

&Borgia l homme ou plutôt le pleutre qui se planque derrière un pseudo… @LaurentPrudhom qui paye pas les petites factures aux clubs de L2 …. Le groupe Amaury très content du dossier Skweek….. — GillesFavard (@GillesFavard) April 17, 2024

Pas de quoi impressionner l'ancien membre de L'Equipe du Soir qui a renvoyé un scud à deux têtes et ironique : « Borgia l’homme ou plutôt le pleutre qui se planque derrière un pseudo… Laurent Prud'homme qui ne paye pas les petites factures aux clubs de L2 …. Le groupe Amaury très content du dossier Skweek….. ». Si l'on n'en sait pas plus sur le dossier de la Ligue 2, dont la chaîne L'Equipe diffuse des rencontres, Sweek est le nom du diffuseur de la Pro A et des coupes européennes de basket en France, avec qui L'Equipe a un contrat, et qui a bien du mal à régler ses factures, au point même qu'il a été envisagé que la chaîne affiche écran noir en fin de semaine selon les révélations du Parisien. Un contrat signé au moment où l'actuel directeur général de l'Olympique Lyonnais était encore à la tête du média sportif.