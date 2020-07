OL : Caqueret sacrifié, PSG-Lyon sera décisif !

Dans : OL.

Utilisé à 8 reprises en Ligue 1 par Rudi Garcia cette saison, Maxence Caqueret est un joueur dont le nom est régulièrement cité dans l’optique du prochain mercato.

Et pour cause, l’avenir lyonnais du milieu de terrain formé à l’OL semble hautement incertain. Désireux de recruter Wylan Cyprien en provenance de Nice, le club rhodanien pourrait sacrifier son joueur de 20 ans. Une rumeur qui fait du bruit chez les supporters, lesquels n’imaginent pas une seconde que le départ de Maxence Caqueret puisse se concrétiser, quelques semaines seulement après que deux joueurs issus de l’académie (Amine Gouiri et Pierre Kalulu) aient fait leurs valises.

L’issue est pourtant inévitable selon Didier Roustan, qui ne voit pas comment Maxence Caqueret pourrait émerger face à Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Jean Lucas et éventuellement Wylan Cyprien. « A Lyon, au milieu de terrain, il y a du monde, non ? Il y a surtout Caqueret. Ce pauvre Caqueret, il est super mais il ne jouera jamais ! Pourquoi tu vas prendre Cyprien si tu as Caqueret que tu ne fais déjà pas jouer ? Je ne comprends pas » s’est grandement interrogé le consultant de La Chaîne L’Equipe. Assurément, l’avenir de Maxence Caqueret dépendra en grande partie d’une qualification ou non de l’OL pour la coupe d’Europe la saison prochaine. En cas d’obtention d’un billet européen, les Gones auront besoin d’un effectif fourni et la présence de Maxence Caqueret pourrait être nécessaire. Si ce n’est pas le cas en revanche, alors un prêt voire un transfert définitif du milieu de poche de 20 ans sera très certainement envisagé par l’OL.