OL : Caqueret, ça coince pour 100.000 euros

Par Claude Dautel

Maxence Caqueret est la vraie très belle surprise de l'Olympique Lyonnais cette saison, mais à un peu plus d'un an de la fin de son contrat, les négociations bloquent pour une prolongation.

Même si à priori il ne sera pas convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux que l’équipe de France jouera en ce mois de mars, Maxence Caqueret est inévitablement suivi de près par le sélectionneur national tant le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais enchaîne les belles prestations, à l’image de celle de mercredi soir contre Porto en Europa League. Du côté de Jean-Michel Aulas, on ne le cache pas, tout sera fait pour réussir à prolonger le joueur formé à l’OL, mais dont le contrat s’achèvera le 30 juin 2023. Les prochains mois seront donc décisifs, car du côté du Groupama Stadium on voit mal la prochaine saison débuter sans que l’avenir de Maxence Caqueret soit durablement réglé. A l’heure où plusieurs clubs, dont Nice, seraient déjà prêts à bondir, les dirigeants lyonnais et les représentants du milieu de terrain semblent attendre que chacun fasse un effort, ce qui, pour l’instant, ne serait pas le cas.

Maxence Caqueret doit faire un effort, Lyon aussi

Info : précision pour la prolongation de Maxence Caqueret. Discussions arrêtées, car les prétentions du joueur sont pour l'instant trop élevées. Il demande 300 K€ par mois et l'OL est pour le moment prêt à mettre 200 K€. Du côté de Lyon, bon espoir que ça se boucle entre les 2. pic.twitter.com/LmcD0IDU8d — Sébastien Denis (@sebnonda) March 11, 2022

De son côté, Maxence Caqueret donne toujours l’avantage à son club formateur, mais il n’acceptera pas de prolonger son contrat si l’Olympique Lyonnais ne fait pas un bel effort financier. Actuellement, le joueur de 22 ans touche 60.000 euros par mois, ce qui est évidemment nettement moins que la plupart de ses coéquipiers dans le vestiaire de l’OL. « Est-ce que je suis sûr à 100% d’être toujours Lyonnais la saison prochaine ? Honnêtement, non ! On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Le foot, ça va très vite, mais pour le moment je suis à Lyon. J'aimerais rester à Lyon. Des discussions ont été entamées avec mon entourage, mais il n’y a pas forcément d’accord pour le moment donc c’est pour cela que l’on verra où l’avenir nous mène et si je continue à Lyon dans les années à venir », avait récemment expliqué, sur Canal+, Maxence Caqueret. Selon FootMercato, c’est bel et bien le salaire qui a mis les discussions à l’arrêt, Jean-Michel Aulas offrant 200.000 euros par mois là où le joueur réclame 300.000 euros. Et si côté de l’Olympique Lyonnais, on pense pouvoir encore pousser le curseur sur le plan salarial, reste à savoir si le milieu de terrain acceptera, lui, de faire un petit effort à la baisse.