OL : Karim Benzema de retour à Lyon à 36 ans ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le Real jusqu’à la fin de la saison, Karim Benzema pourrait prolonger un an à Madrid… avant de revenir à l’OL.

Excellent depuis de nombreuses années au Real Madrid, Karim Benzema va être récompensé de la plus belle des façons dans les semaines à venir. En effet, le Ballon d’Or 2022 tend les bras à l’avant-centre du Real Madrid, bien parti pour décrocher la distinction individuelle suprême. Les dirigeants du club merengue vont également féliciter Karim Benzema à leur manière. A en croire les informations délivrées par le Diario GOL, Florentino Pérez souhaite boucler la prolongation du contrat de Karim Benzema d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024, alors que le bail actuel de « KB9 » expire à la fin de la saison. Un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et le joueur de 34 ans. Comme pour Luka Modric ou Sergio Ramos avant lui, Karim Benzema est maintenant prolongé une saison par une saison en raison de son âge, une politique assumée au Real Madrid.

Benzema, une prolongation au Real puis un retour à l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Le média croit savoir qu’initialement, Karim Benzema réclamait une prolongation de contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025. Mais face au refus du Real Madrid, qui préfère prolonger les trentenaires d’une année sur l’autre, Karim Benzema s’est plié aux exigences de son club et va prolonger jusqu’en juin 2024. Il aura alors 36 ans. Ensuite ? Le rêve absolu des supporters de l’Olympique Lyonnais pourrait se produire. Et pour cause, le média espagnol affirme que Karim Benzema n’a pas fermé la porte à un dernier tour d’honneur à l’OL en fin de carrière. A l’instar de Corentin Tolisso ou d’Alexandre Lacazette, le buteur du Real Madrid et de l’Equipe de France pourrait revenir chez les Gones, en fonction de la situation sportive de l’OL en juin 2024. Un rêve absolu pour Jean-Michel Aulas, lequel sera alors à la fin de son contrat à Lyon puisque conformément à l’accord passé avec John Textor, « JMA » doit lâcher les manettes dans trois ans. Assurément, le président de l’OL ne pourrait pas laisser son club sur un meilleur transfert que le retour au club de l’enfant roi Karim Benzema…