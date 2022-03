OL : Caqueret, Aulas joue à un jeu dangereux

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Véritable plaque tournante de l’Olympique Lyonnais cette saison, Maxence Caqueret va-t-il prolonger son contrat dans son club formateur ? Rien n’est moins sûr au moment où de grands clubs européens s'intéressent à lui…

Révélé aux yeux du grand public lors du joli parcours de l’OL en Ligue des Champions en 2020, Maxence Caqueret était un peu retombé dans l’ombre ces derniers mois. Mais depuis quelques semaines, le joueur de 22 ans a retrouvé toute la plénitude de son talent. Très bon face à Lorient le week-end dernier en L1 (4-1), le milieu de terrain a réalisé une énorme performance sur la pelouse de Porto mercredi en huitième de finale aller de l’Europa League (1-0). Désormais aligné aux côtés de Tanguy Ndombele, Caqueret a même été élu homme du match. Rien d’étonnant, vu que le joueur de 22 ans a été partout, que ce soit à la récupération ou à la construction du jeu lyonnais.

Souvent loué par son entraîneur Peter Bosz, Caqueret prend peu à peu une dimension internationale. Une bonne période qu’il préfère mettre sur le compte du collectif : « Je ne pense pas, mais je me sens bien avec l’équipe, on a une très bonne entente entre nous, et c’est plus facile d’être bon dans ces conditions ». Mais personne ne s’y trompe en disant que Caqueret est l’huile que l’OL a besoin pour bien fonctionner. Mais alors que les portes de l’équipe de France peuvent lui tendre les bras, Caqueret va-t-il rester longtemps à Lyon ? Pas si sûr…

Pas de prolongation en vue pour Caqueret…

En février dernier, il n’avait pas exclu un départ en fin de saison sur l’antenne de Canal+. Et le doute subsiste réellement, comme l’explique Le Progrès ce vendredi : « La question de son avenir repose aussi sur un contrat, qui prendra fin en juin 2023. Les négociations pour une revalorisation importante et une prolongation n’ont encore débouché sur aucun accord. La balle se renvoie entre les deux camps, et pendant ce temps-là, beaucoup de clubs européens se tiennent à l’affût ». Si Jean-Michel Aulas adore Caqueret qu’il voit comme « un futur leader et un futur capitaine », le président des Gones va vite devoir trouver un terrain d’entente avec son milieu. Car sinon, le natif de Vénissieux pourrait bien partir aux côtés d’un Lucas Paqueta l’été prochain, surtout s’il continue à se faire remarquer sur la scène européenne comme cela a été le cas cette semaine…