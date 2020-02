OL : Caqueret a un physique rikiki, ce n’est pas un problème

Dans : OL.

Utilité à cinq reprises par Rudi Garcia depuis le début de la saison en Ligue 1, Maxence Caqueret s’impose désormais comme un joueur presque indiscutable en dépit de la féroce concurrence.

Malgré la présence de Thiago Mendes, Houssem Aouar, Lucas Tousart et bientôt de Bruno Guimaraes à son poste, le jeune milieu de terrain formé à l’OL a fait son trou dans la capitale des Gaules. Probablement titulaire ce dimanche après-midi sur la pelouse de Nice pour le compte de la 22e journée, le natif de Vénisseux a évoqué son ascension au plus haut niveau en conférence de presse. Il a notamment expliqué comment il tentait de gommer ses points faibles, à savoir son manque d’expérience et son physique peu imposant.

« J’apprends beaucoup avec mes coéquipiers à l’entraînement. J’ai pu gratter du temps de jeu, c’est un plus pour moi. Je suis à côté de joueurs de grande qualité, tout cela m’aide. Je n’ai pas un physique énorme, mais j’essaie de compenser avec d’autres » a indiqué Maxence Caqueret avant le second match de la semaine face à l’OGC Nice, trois jours après le succès en Coupe de France grâce à un penalty marqué par Houssem Aouar à la dernière minute. « C’est rare de jouer deux fois la même équipe, mais ce sont deux matches différents dans deux compétitions différentes. On est très bien préparés pour ce deuxième match à Nice. On espère le gagner une deuxième fois. C’est très important pour nous de recoller au classement ». Reste à voir si Maxence Caqueret débutera, lui qui est pressenti pour être titulaire aux côtés de Lucas Tousart et d’Houssem Aouar au milieu de terrain. Reléguer sur le banc un joueur habitué à la Ligue 1 comme Thiago Mendes, c’est déjà une belle victoire pour Maxence Caqueret qui devra bientôt dompter la concurrence du grand espoir sud-américain Bruno Guimaraes…