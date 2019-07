OL : Canicule à Lyon, Rafael et Lopes au secours d'une jeune fan

Dans : OL, Ligue 1.

Comme partout en France, il fait une chaleur étouffante à Lyon, mais cela n'empêche pas les footballeurs de l'OL de s'entraîner comme c'était le cas ce mercredi en fin de matinée au Groupama Training Center. Et pour le plus grand plaisir des supporters, l'Olympique Lyonnais avait ouvert cette séance au public, plusieurs centaines de personne étant présentes à cette occasion. Mais comme le raconte Le Progrès, la séance a été subitement interrompue par les cris d'une maman dont la jeune fille venait de s'écrouler au sol victime d'un malaise.

Immédiatement, Rafael et Anthony Lopes se sont rués vers la fillette et ont fait venir de toute urgence le staff médical de l'OL. Plus de peur que de mal, puisqu'après des soins, et notamment une hydratation, la jeune fille s'est relevée, tandis que la séance a repris normalement non sans que le gardien de but de Lyon réclame des bouteilles d'eau pour les supporters qui souhaitaient boire un peu sous ce soleil de plomb.