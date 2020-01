OL : Camilo coûtera 2ME quand même à Jean-Michel Aulas

Dans : OL.

Pour s'offrir Camilo, qui évolue en D2 brésilienne, l'Olympique Lyonnais devra débourser 2ME. Le milieu de terrain passera sa visite médicale jeudi à Lyon.

C’est à la surprise générale que l’on a appris mardi que l’Olympique Lyonnais allait faire signer d’ici la fin du mercato un certain Camilo, milieu de terrain brésilien de 20 qui évolue actuellement avec le club de Ponte Preta, formation de D2 au Brésil. Totalement inconnu en France, Camilo a été déniché par Juninho, et le milieu défensif a l’avantage d’avoir un passeport néerlandais, et donc de ne pas être considéré comme extra-communautaire. Mais ce transfert, qui devrait être officialisé jeudi après la visite médicale du joueur à Lyon aura un coût financier non négligeable.

GloboEsporte explique que pour ce transfert de Camilo, Jean-Michel Aulas signera un chèque de 2ME. Sur ce total, 1,5ME ira au club de Ponte Preta, le reste étant versé par le club brésilien à des intermédiaires. Le média brésilien confirme le rôle prépondérant de Juninho dans cette opération, tout comme dans celle de Bruno Guimaraes. C'est le staff technique de Ponte Preta qui a fait directement remonter des infos au directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais lorsque ce dernier a demandé des avis sur Camilo. Face à la l'imminence de la fermeture du mercato en Europe, le dossier a subitement accéléré ces derniers jours, les ultimes détails du contrat du milieu défensif devant même encore être finalisés jeudi.