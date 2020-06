OL : Caïazzo calme Aulas, il affrontera l’Etat tout seul

Dans : OL.

Dans une interview accordée à RMC Sport mercredi soir, Jean-Michel Aulas a menacé d’attaquer l’Etat, responsable de l’arrêt de la Ligue 1 selon lui.

Pour le président de l’Olympique Lyonnais, cet arrêt va entraîner un déficit pouvant aller jusqu’à 800 ME pour les clubs français sur l’exercice en cours. Raison pour laquelle JMA envisage… d’attaquer l’Etat français afin de lui réclamer un dédommagement. « Il y a une volonté des clubs de L 1 d'aller exercer un recours contre l'État à l'initiative de Bernard Caïazzo, qui permet de les regrouper dans cette action. Tous les clubs vont dire que s'il y a un responsable, c'est l'État. À partir du moment où c'est l'État qui a intimé l'ordre d'arrêter le championnat, sa responsabilité est engagée » expliquait Jean-Michel Aulas, remonté comme une pendule.

Mais via un communiqué publié ce jeudi matin, le président de l’ASSE et du syndicat Première Ligue a calmé les ardeurs de Jean-Michel Aulas, indiquant qu’il n’avait aucunement l’intention d’attaquer l’Etat. « En tant que président de Première Ligue, je m’étonne des propos tenus ces dernières heures par Jean-Michel Aulas, selon lesquels notre organisation se préparerait à exercer un recours contre l’Etat suite à l‘arrêt des compétitions décidé par le Premier Ministre, Edouard Philippe, le mardi 28 avril. Il n’entre nullement dans nos intentions d’entrer dans ce type de procédure. Conformément à ce que nous avons annoncé il y a quelques jours avec l’Union des Clubs Professionnels de Football, Première Ligue travaille actuellement à l’élaboration d‘un plan de relance du football professionnel, privé de recettes pendant cinq mois. Dès que possible, il sera étudié en concertation avec les pouvoirs publics qui sont venus en aide, depuis le début de la crise, à tous les secteurs sinistrés. Seule cette démarche occupe toute notre énergie et tous nos esprits, tournés vers le redressement économique de notre activité et vers la reprise sportive du championnat 2020-2021 » a expliqué le boss de l’ASSE. Voilà qui est clair, même si on peut se demander d'où est sortie cette déclaration de Jean-Michel Aulas sur la volonté de Bernard Caïazzo de passer à l'action...