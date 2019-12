OL : C'est le mercato show, Dembélé en finale à Chelsea !

Dans : OL.

Le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que déjà, il apparaît comme très mouvementé du côté de l’Olympique Lyonnais.

Effectivement, le club rhodanien se prépare à vivre l’un des mercatos d’hiver les plus agités de son histoire. Dans l’obligation de recruter pour combler les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, l’OL est également attaqué sur plusieurs joueurs cet hiver. Parmi eux, Lucas Tousart, qui fait l’objet d’une offre de 25 ME de la part du Hertha Berlin, mais également Moussa Dembélé. Dans le viseur de Manchester United, l’attaquant tricolore figure également dans les radars de Chelsea selon le Daily Mail.

Dembélé ou Werner, l'hésitation de Chelsea cet hiver

Et à en croire le média anglais, la piste est très sérieuse à tel point que Chelsea n’hésiterait qu’entre deux joueurs pour renforcer son attaque cet hiver : Moussa Dembélé, donc, mais également Timo Werner. Également suivi par Manchester United, qui souhaite oublier son cuisant échec dans le dossier Erling Haaland, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais est plus courtisé que jamais en Angleterre en cette fin d’année 2019. Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas avait pourtant clarifié la situation de l’ancien attaquant du Celtic Glasgow. « En tout cas, quelles que soient les offres potentielles s'il y en a, et moi je n'en ai pas eu directement, Moussa sera avec nous pour toute cette saison au moins ». Visiblement, le message n’est pas très bien passé en Angleterre…