OL : C'est brûlant pour Joachim Andersen à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Afin de renforcer sa défense centrale au mercato, l’Olympique Lyonnais avait fait de l’international ivoirien Eric Bailly sa priorité absolue.

Mais le défenseur de Manchester United ne se voit pas quitter la Premier League et le club rhodanien s’est donc rabattu sur Joachim Andersen. Depuis plusieurs jours, des négociations sont en cours entre l’OL et la Sampdoria au sujet du jeune international danois. Et ce mardi, les choses se sont accélérées à en croire les informations du toujours très bien informé Gianluica Di Marzio.

Effectivement, le spécialiste du mercato italien indique que Joachim Andersen se rapproche de l’Olympique Lyonnais. Un accord serait tout proche d’être trouvé entre les deux clubs sur la base d’un transfert estimé à 25 ME hors bonus. « Les deux clubs continuent à négocier. Mais un accord est très proche » indique le journaliste, qui précise par ailleurs que des clubs italiens continuent à surveiller ce dossier brûlant. Mais plus que jamais, c’est l’Olympique Lyonnais qui est en pole position pour recruter ce prometteur défenseur central de 23 ans, utilisé à 34 reprises toutes compétitions confondues en 2018-2019.