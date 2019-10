OL : Bye-bye Sylvinho, Riolo vote Mourinho à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Lundi soir, l’Olympique Lyonnais a officialisé la mise à l’écart de Sylvinho. Le Brésilien n’aura donc pas résisté à la défaite subie dans le derby face à Saint-Etienne, dimanche soir. La situation sportive est préoccupante avec une 14e place et neuf petits points seulement dans la besace après neuf journées. Désormais, la direction sportive de l’OL doit faire les bons choix et trouver l’homme idoine pour succéder à Sylvinho. Plusieurs grands entraîneurs sont disponibles, comme Laurent Blanc ou encore José Mourinho. L’entraîneur portugais, justement, est l’homme sur qui l’OL doit foncer selon Daniel Riolo, lequel s’est exprimé à ce sujet sur RMC.

« L’OL peut continuer sa révolution en changeant les hommes, mais il faut trouver les bons. Pour bouger ce groupe, je ne sais pas qui il y a sur le marché, mais là il faut un grand nom à Lyon et pour l’instant il n’est jamais venu. J’étais content du duo Sylvinho-Juninho, je me disais pourquoi pas. Bon ça ne marche pas, ce n’est pas la première fois que cela arrive, des entraîneurs virés, il y en a eu 1.000. C’est anecdotique. Ce qu’il faut, c’est trouver vite une solution. Et la solution, c’est un entraîneur qui a une renommée internationale. Le seul qu’il y a eu à l’OL ces 20 dernières années, c’est Gérard Houllier. Mais en 2019, qui ? Est-ce qu’ils ont les moyens de faire venir Mourinho qui est l’un des seuls qui est sur le marché ? Si oui, qu’ils aillent le chercher car c’est lui qu’il faut » a commenté le polémiste de l’After, convaincu que le Special One est le coach qu’il faut à Lyon pour se réveiller et redresser la barre…