OL : But au buzzer, Appadoo crie au miracle pour Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Dans un scénario ébouriffant, l'Olympique Lyonnais s'est imposé (1-2) à Saint-Etienne grâce à un but à l'ultime seconde de Dembélé. Pour Dave Appadoo, il est évident que l'OL peut tout de même remercier les dieux du foot pour cette victoire à Geoffroy-Guichard, car les joueurs lyonnais ont eux, selon lui, une réussite maximale face à leurs meilleurs ennemis. Et le journaliste de L'Equipe d'expliquer sa position concernant ce résultat positif de l'OL.

« Bien sûr que Lyon a fait un vrai match, mais Saint-Etienne aussi. Mais le timing était pour l’OL. Juste avant son penalty, Dembélé fait un énorme raté et on se dit que Lyon ne va définitivement pas s’en sortir. Peu avant tu as la double occasion de Diony et tu te demandes encore comment Saint-Etienne a fait pour ne pas marquer. Et tu penses même que les Verts peuvent gagner. Mais le but au buzzer, car c’est quasiment ça, et sur la reprise de la tête la moins évidente de la soirée, ça tient quand même un peu du miracle », a expliqué Dave Appadoo, qui estime que l'Olympique Lyonnais s'en est très bien sorti lors de ce derby.