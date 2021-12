OL : Peter Bosz fait peur à Stéphane Guy

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l’OL a terminé l’année 2021 avec un match nul décevant face à Metz au Groupama Stadium (1-1).

Comme depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais a éprouvé de grosses difficultés et son classement à la trêve est sans appel. Même s’ils comptent un match de plus à disputer contre l’OM, les coéquipiers de Lucas Paqueta sont 13es du championnat, un classement intolérable pour les supporters ainsi que pour Jean-Michel Aulas. La faute à des remous en interne avec le départ de Juninho ou encore aux nombreux incidents qui ont gâché la première partie de saison de l’OL. Mais la gestion de Peter Bosz est également coupable -en partie- des difficultés de l’Olympique Lyonnais selon Stéphane Guy. Sur l’antenne de RMC, l’ancien journaliste de Canal + a été impitoyable avec l’entraîneur néerlandais de l’OM, complètement perdu comme l’atteste son coaching face à Metz avec trois changements dès la mi-temps.

Peter Bosz en danger à Lyon

En Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre, Lyon ne serait déjà plus concerné par le podium. En L1, en étant mauvais, l'OL est encore dans le coup. Aujourd'hui, c'est le seul truc qui sauve Peter Bosz. Pas son football et son management... #OLFCM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 22, 2021

Face aux Lorrains mercredi soir au Groupama Stadium, Peter Bosz a sorti Paqueta, Da Silva et Caqueret dès la mi-temps pour les remplacer par Cherki, Toko-Ekambi et Guimaraes. Un coaching qui prouve que tout ne tourne pas rond chez l’entraîneur lyonnais. « Peter Bosz est dans le brouillard complet. Il avait un discours très intéressant en début de saison, mais le fiasco Juninho, les incidents extra-sportifs ne l’ont pas aidé et ont contribué à faire plonger Lyon. On arrive fin décembre avec cet entraîneur qui à la mi-temps d’un match contre le dernier de la Ligue 1 fait trois changements. Cela veut bien dire qu’il s’est trompé, il change tout. Et malgré cela, ils s’en sortent avec un piteux match nul contre Metz. Ils marquent en plus sur coup de pied arrêté alors que l’on attendait de Lyon un jeu haut de gamme sur la première partie de saison. C’est très décevant » a analysé Stéphane Guy, pour qui il faudra que Peter Bosz retrouve la sérénité qui était la sienne en début de saison s’il veut contribuer à la remontée de l’OL au classement.