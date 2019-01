OL . Bruno Genesio sous contrat avec le plus puissant agent du monde ?

Dans : OL, Ligue 1.

Lundi, Jean-Michel Aulas affirmait que concernant l'avenir de Bruno Genesio, dont le contrat s'achève en juin prochain, il avait décidé de prendre son temps, le président de l'Olympique Lyonnais souhaitant savoir comment la saison se finira avant de proposer éventuellement à son entraîneur de rester plus longtemps. Mais ce mardi, une information de l'Equipe change la donne dans ce dossier. Le quotidien sportif affirme en effet que le célèbre Pini Zahavi, agent israélien qui a notamment permis au Paris Saint-Germain de faire venir Neymar, s'est rapproché de Bruno Genesio.

Ce dernier n'ayant pas d'agent, au moment où il pourrait devoir en avoir besoin pour trouver un futur club, la relation s'est mise en place et un échange direct entre l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais et Pini Zahavi aurait même eu lieu récemment. A cette occasion, Bruno Genesio se serait déjà vu proposer plusieurs pistes à l'étranger si l'OL ne prolongeait pas son contrat. Une intervention qui évidemment change la donne, même si le coach rhodanien ne cache pas qu'il donne la priorité à Lyon. Pour Pini Zahiva, cette discussion avec Bruno Genesio permet également de glisser un pied dans le vestiaire lyonnais, l'agent le plus puissant de la planète football, ayant bien compris que les jeunes joueurs de l'OL ont un énorme potentiel en matière de foot mais aussi de business.