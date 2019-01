OL : Bruno Genesio félicité, son coaching a foudroyé l'ASSE !

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Face à Saint-Etienne dimanche soir, Bruno Genesio avait décidé d’aligner une défense à quatre pour la première fois depuis plus de deux mois.

Un changement tactique qui n’a pas payé en début de match, Lyon ayant subi l’ouverture du score des Verts. Mais le coaching de Bruno Genesio au fil de la rencontre a inversé la tendance, et le but de Moussa Dembélé, remplaçant au coup d’envoi mais buteur dans le temps additionnel, en est la principale illustration. Dans les colonnes de L’Equipe, Robert Nouzaret a ainsi félicité le coach des Gones pour ses choix payants.

« Les latéraux, surtout Kenny Tete, n’étaient pas dans le coup. Ils n’étaient pas dedans derrière et n’ont pas fait de différence offensivement. Le coaching de Bruno Genesio s’est avéré payant en revanche. Cela ne m’étonne pas, parce qu’il connaît le boulot, même si on lui tape souvent sur le dos. On le critique assez souvent pour lui faire un petit coup de chapeau. C’est lui, par ses choix, qui gagne le match en dehors du terrain » a confié l’ancien entraîneur de l’OL et de l’ASSE, qui a par ailleurs applaudi Moussa Dembélé pour son entrée en jeu très remarquée. « Dembélé a apporté beaucoup et a permis de faire la différence, il a fait une excellente entrée ». Autant de points positifs sur lesquels l’OL devra s’appuyer à l’avenir…