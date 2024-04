Le meilleur attaquant de Ligue 1 joue à l'OL, Govou valide

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a de nouveau gagné en Ligue 1 ce dimanche soir face au Stade Brestois. Et comme souvent, Alexandre Lacazette a été décisif pour les Rhodaniens.

Pierre Sage et ses hommes réalisent une remontée assez incroyable et improbable en Ligue 1 depuis quelques semaines. Alors que cela paraissait inespéré, l'OL pourrait bien se qualifier pour une coupe d'Europe via le championnat. De quoi ravir les fans et observateurs du club rhodanien, très inquiets par leur équipe de coeur il y a encore quelques mois. Ce dimanche soir lors de la réception du Stade Brestois, dauphin du PSG en Ligue 1, l'OL a vécu une soirée magique, glanant les trois points en toute fin de rencontre grâce à un penalty obtenu par l'inévitable Alexandre Lacazette.

Lacazette, il n'y a pas mieux en Ligue 1

Pour Sidney Govou, l'ancien joueur d'Arsenal est le grand facteur X de l'OL et est tout simplement le meilleur attaquant de Ligue 1. Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant le joueur lyonnais : « La victoire vient de Lacazette. Je suis vraiment fan, depuis longtemps. Et pour moi, il est l’attaquant le plus complet du championnat de France. Il a le leadership, il est impressionnant. L’OL va jouer ce match au Parc des Princes dimanche, et je ne crois pas que le résultat du PSG devant Barcelone influera. Car le PSG est une grande équipe, a coché la date d’un match contre l’OL, et veut gagner. Si le PSG perd devant Barcelone, il ne voudra pas perdre deux fois de suite. Cela ajoute au challenge des Lyonnais qui me semblent en mesure de garder cette dynamique », a notamment indiqué Sidney Govou, également impatient d'assister à cette fin de saison excitante pour l'OL et Alexandre Lacazette, qui veulent aller chercher le titre en Coupe de France. Les Gones affronteront encore deux fois le PSG, avec une rencontre de Ligue 1 en fin de semaine et donc la finale en Coupe de France le 25 mai prochain à Lille.