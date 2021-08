OL : Bourigeaud, l’idée choc de Juninho

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais anticipe le départ d'Houssem Aouar, et a décidé de se garder deux pistes pour renforcer son milieu de terrain, dont Benjamin Bourigeaud du Stade Rennais.

Jean-Michel Aulas a promis encore du mouvement à l’Olympique Lyonnais dans la semaine à venir. Et probablement dans les deux sens. Outre Maxwel Cornet, Houssem Aouar peut encore bouger. Le numéro 8 de l’OL a un bon de sortie depuis désormais plus d’un an, mais cet été, il n’a reçu aucune offre. Toutefois, l’exigence de son club baisse presque chaque jour, et son départ est désormais sérieusement envisagé en cas de proposition à hauteur de 20 ME. Si cela devait se faire, Juninho tenterait alors sa chance avec Benjamin Bourigeaud, dévoile L'Equipe ce mardi. Ce dernier est très apprécié au Stade Rennais en raison de son activité, de sa polyvalence et de sa justesse technique, en plus d’une frappe de balle tonitruante. Si le club breton ne compte pas le lâcher, alors qu’Eduardo Camavinga a lui de grandes chances de quitter le Roazhon Park, Bourigeaud pourrait être tenté par une nouvelle aventure. L’ancien lensois a encore deux ans de contrat, et Rennes l’avait fait venir pour seulement 3,5 ME en 2017. Depuis, le joueur de 27 ans a vu sa cote grimper au point d’approcher les 15 ME.

Une piste que l’OL se garde donc sous le coude, sachant qu’il faut d’abord un éventuel départ de Houssem Aouar. Et voir également où se situent les négociations avec Sardar Azmoun. L’Iranien du Zénith Saint-Pétersbourg est la vraie trouvaille du directeur sportif brésilien en ce mercato, mais là aussi, l’OL manque de liquidités pour conclure ce deal, et attend donc une grosse vente pour passer à l’action. Pourtant, le temps presse, et cela s’est vu avec l’acquisition de Xherdan Shaqiri après de longues négociations avec Liverpool.