OL : Boulette numéro 2 pour Lopes, Tatarusanu s'échauffe

Dans : OL.

Souvent considéré comme le joueur le plus régulier de l’équipe sur ces dernières saisons, Anthony Lopes est méconnaissable sur ces dernières semaines.

Quelques prises de balle moins assurées, mais surtout deux grosses boulettes qui ne rentrent pas dans ses habitudes. Une relance pleine axe qui a directement coûté un but et au moins un point à son équipe à Benfica en Ligue des Champions, et cette sortie très mal négociée qui aurait pu précipiter la défaite de l’OL à Toulouse. Les erreurs font partie du jeu, mais cet enchainement commence à inquiéter pour celui qui avait fini par négocier une prolongation de contrat XXL cet été. Pas de quoi dramatiser pour Rudi Garcia, qui a tenté l’excuse de la faute d'un attaquant du TFC, avant de reconnaitre l’erreur de Lopes, sans l’enfoncer bien évidemment.

« Il y a quand même une charge sur lui qui fait qu’il ne capte pas le ballon. Je pense que c’est quand même un problème de choix. Il aurait dû boxer le ballon plutôt que d’essayer de le capter. Je suis assez tranquille sur le fait qu’il va nous prendre des points et nous faire de grands matchs. C’est un grand gardien », a souligné l’entraineur lyonnais, qui avait déjà souhaité montrer au créneau après le match à Lisbonne. Il ne faudrait toutefois pas que ces erreurs deviennent une habitude, car il faudra aller compter sur un Ciprian Tatarusanu capable de monter au créneau pour rappeler que Lopes a un concurrent à ce poste.