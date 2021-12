OL : Bouanani, le crack de Lille fait rêver Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Excellent avec les U18 de l’Equipe de France, le jeune Badredine Bouanani, que Lille souhaite prolonger, est ciblé par Lyon.

Vous ne le connaissez peut-être pas, il est pourtant l’un des jeunes joueurs les plus courtisés de France. Du haut de ses 17 ans, Badredine Bouanani est ciblé par l’Olympique Lyonnais ainsi que par les Girondins de Bordeaux. Pour le moment, c’est à Lille que joue cet ailier de l’Equipe de France U18. Néanmoins, le club nordiste a fait le choix de ne pas trop exposer sa pépite en ne le faisant pas jouer en Youth League par exemple. Et pour cause, Bouanani est en fin de contrat aspirant à la fin de la saison et pour l’instant, il n’a pas encore accepté de prolonger au LOSC. Selon les informations de Foot Mercato, le joueur attend de savoir de quelle place il bénéficiera au sein du groupe professionnel de Lille avant de s’engager avec un premier contrat professionnel dans le Nord. Pour le moment, cela coince donc pour Bouanani à Lille, ce dont souhaitent profiter deux clubs de Ligue 1.

🇫🇷 Il a 16 ans et joue milieu à Lille. Lui, c'est Badredine Bouanani, qui fait partie des plus grands espoirs de sa génération et est déjà membre de l'équipe de France U18. #Scouting vous fait découvrir ce jeune talent avec @BenBoutron, @Tanziloic, @BODMERmathieu et @FM_Guru88 — RMC Sport (@RMCsport) December 8, 2021

Habitué à former les meilleurs joueurs français, l’Olympique Lyonnais aimerait beaucoup récupérer Bouanani afin de terminer sa formation et de l’intégrer à son groupe professionnel au plus vite. Le club rhodanien a d’ores et déjà manifesté son intérêt auprès de l’entourage du joueur. Néanmoins, une autre écurie de Ligue 1 est bien décidée à faire de l’ombre aux Gones dans ce dossier. Et il s’agit d’un concurrent de taille puisque c’est Bordeaux, dont le propriétaire Gérard Lopez connait bien Badredine Bouanani et son entourage, qui aimerait mettre le grappin sur l’ailier de 17 ans. Ancien patron du LOSC, le Luxembourgeois connait le dossier sur le bout des doigts. Et il aimerait en profiter pour recruter celui qu’il considère comme l’un des plus grands talents de la future génération tricolore. Reste maintenant à voir si Lille parviendra à sauver la situation en prolongeant son joueur, ou si celui-ci fera le bonheur d’un autre club français dans les mois à venir…