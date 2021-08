OL : Bosz remercie Lopes mais attend Onana

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Encore décisif lors du succès à Nantes (1-0) vendredi en Ligue 1, le gardien de l’Olympique Lyonnais Anthony Lopes n’a pas fait disparaître l’idée de recruter André Onana. L’entraîneur Peter Bosz souhaite toujours la venue du Camerounais, tout comme le président Jean-Michel Aulas.

Interrogé après la victoire à la Beaujoire, Jean-Michel Aulas a fait saliver les supporters de l’Olympique Lyonnais. Le président a confié qu’il travaillait sur une « grosse arrivée », sans donner plus de détails. S’agit-il d’un attaquant ? Ou de la piste André Onana ? « Sait-on jamais, peut-être que les choses peuvent revenir au dernier moment car on est d'accord avec l'Ajax et on était très proches d'un accord avec Onana », envisageait le dirigeant cette semaine. Pas de quoi perturber Anthony Lopes. On le sait, le gardien des Gones n’apprécie pas cette volonté de recruter un nouveau portier.

Onana, Bosz ne lâche pas l’affaire

Après Aulas… c’est Bosz qui relance la piste Onana publiquement pic.twitter.com/NOXb8j4De3 — Pauchinho (@Pauchinho) August 27, 2021

Son agacement ne l’a pourtant pas empêché de multiplier les arrêts importants à Nantes, comme il l’avait fait contre Brest (1-1) lors de la 1ère journée. « Il est très important pour nous, pas seulement aujourd'hui. Il a aussi très bien joué les matchs d'avant, a complimenté le coach Peter Bosz, avant de répéter son intention. C'est un bon gardien, mais dans les grands clubs, il n'y a pas qu'un bon gardien, il y en a plusieurs. Il montre aujourd'hui encore qu'il n'y a aucun problème pour un grand gardien d'avoir de la concurrence. » A choisir, Anthony Lopes se passerait bien d’un concurrent aussi talentueux que le Camerounais. Et ce malgré sa suspension jusqu’en novembre ainsi que son départ programmé à la CAN en janvier.

Lopes « n’envoie aucun message » à l'OL

En tout cas, l’international portugais reste serein dans sa cage comme en conférence de presse au moment de commenter sa belle performance. « C'est mon travail, j'essaie de le faire du mieux possible, a-t-il réagi. Il y a des matchs où ça va être un peu plus calme, d'autres comme ce soir où je vais avoir un peu de travail, mais ça reste mon boulot. Mon travail c'est d'être le plus décisif possible, d'être déterminant et de ne pas encaisser de but, ce qui a été fait ce soir. Je n'envoie aucun message, je me concentre sur mes performances. Le reste, je ne le contrôle pas donc je me concentre sur moi-même. » Nul doute que le Lyonnais aura quand même un œil attentif sur la fin du mercato.