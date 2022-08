OL : Bosz envoie un message très clair à Paqueta

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL réalise pour le moment un mercato estival de belle qualité. Mais l'avenir de certains joueurs est toujours flou, comme celui de Lucas Paqueta.

La direction lyonnaise n'a pas chômé cet été sur le marché des transferts. En effet, l'OL a mis les moyens pour s'offrir des joueurs de qualité. Johann Lepenant, Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette ont déjà signé, en attendant sûrement d'autres éléments. Au rayon des départs, l'OL ne sait pas vraiment s'il pourra compter ou non dans les prochaines semaines sur Houssem Aouar et Lucas Paqueta. Le premier cité est envoyé au Betis quand le second a lui aussi quelques envies de départ. Son nom revient avec insistance en Premier League, où Arsenal, Manchester City ou encore Newcastle lui font les yeux doux. Cependant, en cette année de Coupe du monde, Paqueta n'est également pas contre le fait de rester encore un peu à l'OL. Pour son coach, Peter Bosz, l'ancien de l'AC Milan ne sera pas de trop s'il restait.

Bosz envoie un signal fort à Paqueta

En conférence de presse, le coach néerlandais de l'OL a rappelé qu'il comptait sur les services de Paqueta pour la nouvelle saison à venir. « Les gens parlent bien sûr beaucoup de Lucas. Je comprends parce qu’il a fait une partie de la saison dernière où il était très fort. Pas toute la saison. Bien entendu, c’est un joueur de grand club mais Lucas est là. En début de saison, les gens parlent beaucoup de départ, peut-être un peu moins en ce moment. Il est avec nous, s’entraine bien. Tant qu’il est là, je l’utilise », a notamment indiqué Peter Bosz, qui n'a pu cacher le fait que pas mal d'incertitude régnait encore concernant l'avenir de Paqueta à l'OL. En cas de départ du Brésilien de 24 ans, les Gones devront lui trouver un remplaçant à la hauteur. S'il arrivait en toute fin de mercato, Lyon se retrouverait dans une situation délicate. L'OL va donc devoir bien gérer son coup avec Paqueta, qui a vu sa carrière relancée en signant dans le Rhône en 2020.