OL : Bosz ou Lacazette, Tetê a choisi son camp

Après le match nul à domicile contre Toulouse (1-1) vendredi, Peter Bosz se retrouve encore un peu plus menacé. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a perdu la confiance de son capitaine Alexandre Lacazette. Jean-Michel Aulas a reçu son coach.

Pour l’Olympique Lyonnais, mettre un terme à la série de quatre défaites consécutives ne suffit pas. Le club rhodanien avait besoin d’un succès pour se relancer. Tout avait parfaitement commencé grâce à l’ouverture du score de Tetê dès la deuxième minute. Mais les Gones ont fini par concéder le nul face à Toulouse, pour un cinquième match de suite sans victoire en Ligue 1. A ce rythme, il est difficile d’imaginer Peter Bosz conserver son poste pour la deuxième partie de saison.

« Il faut être honnête, la première mi-temps c’était très mauvais (…) non, il n’y a pas de fracture avec mon capitaine, Lacazette »



Rappelons que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais doit respecter un temps de passage à la trêve Coupe du monde. Et pendant ce temps-là, le technicien sifflé par les supporters vendredi fait l’objet de nombreuses critiques. L’un de ses rares soutiens s’est tout de même manifesté en zone mixte. En effet, le Brésilien Tetê estime que le Néerlandais n’est pas responsable de la crise. « L'entraîneur fait son travail, a défendu l’ailier prêté par le Shakhtar Donetsk en zone mixte. C'est à nous, sur le terrain, d'inverser la tendance et de faire le maximum pour gagner des matchs car le coach fait son boulot. »

Le cas Bosz divise le vestiaire

Peter Bosz appréciera ce discours, contrairement à celui d’Alexandre Lacazette au micro de Prime Video. Peut-être sous le coup de la frustration, l’attaquant lyonnais a publiquement remis en cause le choix du coach qui a sorti Moussa Dembélé juste après l’égalisation toulousaine. Puis le capitaine a laissé entendre que certains joueurs ne comprenaient pas les consignes données, avant de refuser d’apporter son soutien à Peter Bosz. « Si je veux qu’il reste ? Moi je veux gagner des matchs », a répondu Alexandre Lacazette, pas du tout dans le même état d’esprit que Tetê. Tout cela intervient alors que RMC annonce que Jean-Michel Aulas a reçu son entraîneur et ne semble plus être opposé à son départ.