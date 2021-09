OL : Boateng débarque, Daniel Riolo salue un « coup énorme » !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une pointure en défense, l’OL a frappé fort en s’attachant les services de Jérôme Boateng, champion du monde 2014 avec l’Allemagne.

Libre comme l'air depuis la fin de son contrat le 30 juin avec le Bayern Munich, le solide défenseur de 32 ans va signer à Lyon. Jérôme Boateng a été convaincu par Peter Bosz, très impliqué dans les négociations, et qui tient enfin le futur coéquipier à associer à Jason Denayer en défense centrale. La venue de Jérôme Boateng ne fait cependant pas totalement l’unanimité, certains supporters ou observateurs qualifiant le défenseur allemand comme cramé ou trop lent. Cet avis ne tient pas debout selon Daniel Riolo, qui s’est enflammé sur RMC pour la signature de Jérôme Boateng à Lyon en rappelant le CV incroyable du bonhomme et son âge pas si mûre que cela. Pour l’éditorialiste, cette signature a au contraire tout du très gros coup.

Riolo s'enflamme pour Boateng

« Je trouve que Lyon a beaucoup traîné sur certains dossiers du mercato. Mais sur Boateng, ils sont allés très vite. C’est très bien qu’ils aient convaincu un tel joueur, je pense que l’attractivité d’un coach comme Peter Bosz a joué car Boateng connaissait le coach, c’est là que c’est utile d’avoir un entraîneur connu qui a un réseau. Tout le monde s’est intéressé à son âge et j’ai été surpris qu’il n’ait que 32 ans, il a commencé très tôt, il a tout gagné, il a eu une grosse blessure dans sa carrière mais depuis deux ans, il est revenu à un bon niveau. Je ne comprends pas le scepticisme à son égard, ceux qui pensent qu’il est cramé. L’année dernière, il est encore bon. Ce dont souffre Boateng, c’est de la bêtise de l’instant. Beaucoup de gens sont restés sur Messi-Boateng de 2014. Boateng, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un coup énorme pour l’OL qui joue avec Diomandé, Da Silva, et qui vient de virer Marcelo » a lancé Daniel Riolo, très emballé par la signature de Jérôme Boateng à Lyon, et qui a hâte de voir les grands débuts du champion allemand en Ligue 1.