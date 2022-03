OL : Boateng à la cave, Bosz doit stopper le délire

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis trois matchs, Peter Bosz fait confiance à Thiago Mendes plutôt qu’à l’expérimenté Jérôme Boateng en défense centrale à l’OL.

Les choix de Peter Bosz commencent à interroger à l’Olympique Lyonnais, notamment en ce qui concerne l’aspect défensif. Très bon contre Nice en défense centrale, Thiago Mendes a été reconduit à ce poste à Lens puis à l’occasion de la réception de Lille… avec beaucoup moins de réussite. Concerné sur les buts encaissés par Lyon contre les deux équipes nordistes, le Brésilien, milieu défensif de formation, doit-il continuer à jouer en défense centrale à la place du champion du monde Jérôme Boateng ? La question ne se pose même pas selon Walid Acherchour. Sur l’antenne de RMC, le consultant a exprimé un avis très cash à propos des choix de Peter Bosz.

Walid Acherchour réclame le retour de Boateng

Non vous rêvez pas. Jérôme Boateng est mis au placard pour Thiago Mendes.



Y'a qu'à l'Olympique Lyonnais que tu vois ça — 𝙲𝚑𝚎𝚛𝚔𝚒𝚜𝚝𝚎™ ~ 🇧🇷 (@OLG69NES) February 27, 2022

Et pour Walid Acherchour, il ne fait aucun doute que l’entraîneur néerlandais de l’OL doit vite revenir à du classique avec Jérôme Boateng en défense centrale au côté de l’excellent Castello Lukeba. « Je trouve Peter Bosz incohérent sur le choix de Thiago Mendes. Je ne comprends pas la situation de Boateng à l’OL et le choix de lui préférer Mendes. Certes, il a fait un super match contre Nice et on reproche à Boateng quelques brouilles dans le vestiaire. Boateng a été puni, il n’a pas joué contre Nice, mais je pense que Boateng doit revenir » a exprimé Walid Acherchour. La plaisanterie a assez duré selon le journaliste, convaincu qu’une défense expérimentale avec Thiago Mendes et Castello Lukeba ne résistera pas, par exemple, à la force de frappe du FC Porto en Europa League.

👀 Focus sur le solide match de @JeromeBoateng face à Monaco !#OLASM pic.twitter.com/OgcqWNbW8v — Olympique Lyonnais (@OL) October 18, 2021

« Bosz estime que Thiago Mendes tient la baraque en défense centrale et on a l’impression que dans les prochaines semaines, il va confirmer cette défense centrale avec Lukeba et Thiago Mendes alors qu’il n’est pas spécialiste du poste. Je ne comprends pas car face à Lens et Lille, il coûte deux buts ! Le premier but il s’empale sur Lopes et contre Lille c’est lui qui glisse. Tu as récupéré Boateng qui l’année dernière était l’un des défenseurs les plus réguliers de la Bundesliga et sur les derniers matchs qu’il a fait à Lyon, ça a été l’un des meilleurs ! Je ne peux pas imaginer l’OL jouer sans Boateng et avec Thiago Mendes et Lukeba en défense centrale contre Porto par exemple » a analysé Walid Acherchour, suppliant Peter Bosz de revenir à la raison et à plus de cohérence dans le secteur défensif à l’Olympique Lyonnais.