L'OL et les prêts, deux joueurs tombent en enfer

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Tombé à la dernière place du championnat de Belgique, le RWD Molenbeek vit un cauchemar. L'équipe sœur de l'OL chez Eagle Football compte plusieurs joueurs issus du Rhône. Certains d'entre eux paient cher la méforme du club bruxellois.

Au sein de la galaxie Eagle Football, les courbes se croisent trop souvent. C'est le cas pour l'OL et le RWD Molenbeek. En première partie de saison, alors que l'OL était à l'agonie sportivement, les promus belges faisaient un championnat plus que correct. La réalité est tout autre en 2024 pour les deux formations. Tandis que l'OL enchaine enfin les succès, Molenbeek n'a gagné aucune de ses 12 dernières rencontres de championnat belge. Le RWDM est désormais lanterne rouge et devra sauver sa peau lors des 6 prochains matchs, les Play-Down, un mini-championnat entre les 4 derniers du classement.

Sanchez et Koné sacrifiés à Molenbeek

Une situation difficile pour Molenbeek et un peu pour l'OL. En effet, le club rhodanien a prêté certains de ses joueurs à son homologue belge. Dans les rangs molenbeekois, on trouve Jeff Reine-Adelaide, Mamadou Sarr, Florent Sanchez, Pathé Mboup ainsi que Youssouf Koné dont le contrat à l'OL s'était achevé l'été dernier. Ces joueurs souffrent tous de la situation difficile du club belge mais c'est pire pour Koné et Sanchez. Les deux hommes viennent d'être envoyés en équipe réserve par le nouveau staff mené par Bruno Irles.

🚨 Ça se passe mal pour les anciens lyonnais de Molenbeek ! 😐



Alors qu'ils ont rejoint Molenbeek l'été dernier, Youssouf Koné et Florent Sanchez ont tous les deux été envoyés en équipe réserve du club belge 🇧🇪 pic.twitter.com/fYelqRGLPl — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) March 22, 2024

Ce n'est pas une surprise pour Koné, peu à son avantage sur le plan défensif depuis son arrivée. C'est plus étonnant pour Florent Sanchez, lequel paie le fait d'être un peu tendre dans la lutte pour le maintien. A l'heure où le RWDM et ses supporters veulent des joueurs concernés et de caractère, Sanchez apparaît trop effacé sur le terrain. Un jugement sévère pour Sanchez ? Pas sûr. Ces derniers jours, le défenseur Moussa Sissako a été viré du club pour avoir porté le maillot de Courtrai appartenant à son frère à l'entraînement. Courtrai est un concurrent direct de Molenbeek pour le maintien. De son côté, Bruno Irles va être licencié alors qu'il venait d'arriver il y a quelques semaines. Si l'OL de Textor ressemble à un paradis depuis l'arrivée de Pierre Sage, c'est véritablement l'enfer pour tous au RWDM en ce moment.