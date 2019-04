OL : Blanc avec Aulas à Lyon, Dugarry valide 1000 fois

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc a été annoncé à Manchester United, Chelsea, Arsenal ou à Milan. Sans réussite au final.

Mais durant cet été 2019, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ambitionne clairement de retrouver un banc de touche en vue de la saison prochaine. Alors qu’il rêve de l’étranger, et plus précisément d’Espagne, le Président est dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Malgré deux démentis du club rhodanien, Jean-Michel Aulas garde bel et bien un oeil sur le coach de 53 ans, qui a beaucoup d'arguments en sa faveur. Si une rencontre entre Blanc et JMA pourrait être programmée en mai prochain, après les matchs cruciaux de L1 face au LOSC et l’OM, Christophe Dugarry, lui, estime que la venue du champion du monde 1998 à Lyon serait parfaite pour toutes les parties.

« Il n'a pas entraîné depuis trois ans, il attendait une grosse offre après son passage au PSG et son éviction soudaine et surprise. Il a attendu et rien n'est venu. Des places se sont libérées et il n'a jamais été choisi. Aujourd'hui, il est prêt, il veut entraîner à nouveau. Laurent Blanc n'était pas pressé mais là, il veut entraîner. L'OL serait une excellente destination d'autant qu'Aulas veut un entraîneur français. Blanc a une excellente image, il a toujours bien fait jouer ses équipes, qu'on aime ou pas Laurent Blanc. La relation avec Aulas ? Il sait comment ça fonctionne, il a l'intelligence et le caractère pour composer quand il faudra composer et aussi s'imposer quand il faudra s'imposer. Il sait aussi respecter les institutions. Ce n'est pas un garçon de conflit mais c'est un garçon qui sait dire les choses. Vu le contexte de l'un et de l'autre, le mariage serait assez bon. Ça me paraîtrait être une excellente chose », lance le consultant de RMC Sport, qui sait que Christophe Galtier et Patrick Vieira figurent également sur la short-list de l’OL.