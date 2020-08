OL : Besiktas trop fauché pour s'offrir Rafael ?

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais dans un an, Rafael n’est pas certain de poursuivre sa carrière sur les bords du Rhône cet été.

L’OL disposant de trois joueurs au poste de latéral droit, il y a de fortes chances que l’international brésilien soit poussé vers la sortie. Dans cette optique, l’entourage de Rafael s’active d’ores et déjà afin de trouver une porte de sortie au Brésilien. Ce mardi matin, le média turc TRT faisait écho d’un intérêt du Besiktas Istanbul pour le défenseur de l’Olympique Lyonnais. Une piste de prestige pour Rafael, dont les agents étaient attendus rapidement en Turquie afin de négocier un futur contrat. Néanmoins, cette piste a très peu de chances d’aboutir, selon les informations obtenues par But.

Le média rapporte que la situation financière du Besiktas Istanbul est si préoccupante qu’il y a peu de chance de voir Rafael poser ses valises sur les rives du Bosphore dans les jours à venir. Et pour preuve, il est notamment indiqué que le Besiktas Istanbul a cessé de faire jouer Pedro Rebocho en cours de saison afin qu’il n’atteigne pas un certain total de matchs joués, ce qui aurait levé automatiquement son option d’achat... que le club n’est pas en mesure de payer à Guingamp. Par ailleurs, Burak Yilmaz a quitté le club afin de rejoindre le LOSC précisément car il n’était plus payé. Dans ce contexte catastrophique financièrement, il apparaît comme hautement improbable de voir Rafael débarquer avec son salaire avoisinant les 250.000 euros par mois. L’Olympique Lyonnais, qui compte également Léo Dubois et Kenny Tete à ce poste, va donc devoir continuer à s’activer pour trouver une porte de sortie à Rafael…