L'OL européen, cette étude assomme Lyon

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va beaucoup mieux depuis quelques semaines et son marché des transferts hivernal réalisé. Le club rhodanien a cependant encore pas mal de travail avant de pouvoir véritablement sortir la tête de l'eau.

Tout va bien à l'OL depuis quelques semaines. Les hommes de Pierre Sage se sont éloignés de la zone rouge en Ligue 1 et disputeront les demi-finales de la Coupe de France face à Valenciennes. Cette seconde partie de saison reste donc excitante pour les fans et observateurs du club rhodanien. Cependant, l'OL n'est pas encore totalement guéri et les rencontres de haut niveau vont s'enchainer en championnat. Pour Opta, les Gones n'arriveront d'ailleurs pas à terminer la saison en cours dans la première partie de tableau malgré cet incroyable regain de forme et cet enchaînement des victoires en Ligue 1.

L'OL, c'est déjà trop tard ?

🚨 Nous affronterons Valenciennes en demi-finale de la @coupedefrance au Groupama Stadium 🔴🔵#OLVAFC pic.twitter.com/Dj1wSSOaBe — Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2024

Selon l'entreprise spécialisée dans les statistiques, l'Olympique Lyonnais a en effet 30,1 % de chances de terminer à la dixième place et 21,7 % de finir à la onzième position. Concernant une relégation ou... une qualification européenne via le championnat, les Rhodaniens n'ont qu'1%. Reste à savoir si l'OL pourra déjouer les pronostics en cette fin de saison, alors que les Lyonnais recevront Lens, un gros poisson, ce dimanche soir au Groupama Stadium. En tout cas, la dynamique a changé à l'OL, qui peut enfin se reposer sur des joueurs fiables et confirmés. La concurrence reste malgré tout forte en Ligue 1 et le retard déjà pris devrait être fatal pour les envies d'Europe des Lyonnais. Mais les bases pour construire la saison prochaine sont déjà fortes et un titre est à aller chercher en cette fin d'exercice. Peu de personnes auraient misé dessus il y a encore quelques mois.