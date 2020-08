LOSC : Burak Yilmaz signe à Lille

Dans : LOSC.

Au lendemain de l'annonce du transfert de Victor Osimhen à Naples, Lille enregistre la signature de Burak Yilmaz, l'attaquant de 35 ans qui jouait au Besiktas.

« Le LOSC est fier d’accueillir aujourd’hui en ses rangs l’international turc Burak Yılmaz (35 ans). L’expérimenté et prolifique attaquant, idole du football turc, a paraphé un contrat de deux saisons avec le club lillois », indiquent les dirigeants de Lille dans un communiqué. « Bienvenue à Burak. Le club est vraiment fier et heureux de l’accueillir ici à Lille. Burak Yilmaz a un profil de vrai numéro 9, très présent dans la surface, particulièrement adroit devant le but. C’est un joueur très expérimenté, une véritable légende en Turquie où il est cadre en sélection et où il a évolué sous le maillot de quatre grands clubs. Burak est un joueur de caractère, un vrai guerrier qui vient aujourd’hui exporter son talent dans le championnat de France. Il possède le profil parfait pour renforcer notre effectif, s’intégrer à notre modèle de jeu et apporter à l’équipe tout son vécu », confie Marc Ingla au sujet du désormais ancien joueur du Besiktas.