OL : Benzema sur le toit du monde, c'est la force de Lyon

Dans : OL.

Meilleur joueur du Real Madrid cette saison, Karim Benzema a mis tout le monde d’accord en contribuant largement au titre de champion d’Espagne des Merengue.

Assurément, l’international français aurait été l’un des grands outsiders pour le Ballon d’Or 2020, si celui-ci n’avait pas été annulé pour des raisons d’équité. Ce mardi, le journal L’Equipe revient sur la saison incroyable de Karim Benzema au Real Madrid. Et, interrogé par le quotidien national, Raynald Denoueix n’a pas tari d’éloges au sujet de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Pour l’entraîneur de 72 ans, sa formation à l’OL a par ailleurs joué un rôle absolument capital dans la carrière extraordinaire réalisée par Karim Benzema.

« Il est un joueur différent sans Ronaldo, qui jouait aussi pour sa pomme, grâce à Benzema justement. Bien sûr que ça modifie le jeu, mais plus on est intelligent, plus vite on trouve de nouveaux repères. Il est hyper complet et arrive à maturité, même si avant, je ne comprenais pas les critiques sur son faible nombre de buts. Il y avait aussi tout ce qu'il apportait à l'équipe. Sa première qualité reste qu'il est très collectif, et ça n'a pas de prix dans le foot actuel. Il sait tout faire en fonction de ses partenaires, en étant au départ, au milieu, ou à la fin de l'action. Il y arrivait quand le Real était une équipe de contres, et maintenant qu'il y a moins d'espaces, il sait aussi en créer. Cette intelligence s'explique par son vécu à Lyon, qui est un très grand club formateur. Il pige tout, et ils ne sont pas si nombreux que ça au plus haut niveau » a commenté l’ancien entraîneur emblématique du FC Nantes, pour qui l’OL peut être fier de sa plus grande réussite avec Karim Benzema.