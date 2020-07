La France championne du monde, Benzema regrette

Dans : Equipe de France.

Epatant depuis la reprise du championnat en Espagne, Karim Benzema est considéré, avec Sergio Ramos, comme le joueur a qui a permis au Real Madrid de doubler Barcelone et de remporter la Liga.

Elu meilleur joueur de cette fin de saison, l’attaquant français marche sur l’eau et s’attaque désormais à son plus grand défi, porter le Real Madrid sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions, ce qu’il n’a pour le moment pas réussi à faire depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Malgré cette carrière spectaculaire en club, Karim Benzema continue d’être boudé par Didier Deschamps en sélection. La grosse ombre de son parcours professionnel, et qui lui vaut notamment d’avoir manqué le titre mondial des Bleus en 2018. Pour celui qui l’a vu débuter à Lyon Sidney Govou, cela provoque inévitablement de gros regrets.

« S’il a été touché ? Bien sûr. Il ne va pas le dire car il y a la fierté du footeux, mais quand tu sais que tu as le niveau, que tu vois tes ex-coéquipiers brandir la Coupe du monde, c'est impossible de ne pas avoir de regrets. Il est français, amoureux du foot et, je suis certain, des Bleus », a souligné dans L'Equipe l’ancien joueur de l’OL, persuadé que KB9 suit avec attention le parcours de l’équipe nationale, et aurait été considéré comme l’un des meilleurs joueurs français de l’histoire s’il avait pu participer au sacre tricolore en Russie en 2018.