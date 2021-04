OL : Benzema envisagera Lyon… à 36 ans

Dans : OL.

Le rêve de Juninho de voir Karim Benzema mener l’attaque de l’Olympique Lyonnais pour le retour du club en Ligue des Champions est en train de fondre.

Le buteur français marche sur l’eau actuellement au Real Madrid, et même s’il est souvent annoncé partant, ou bien sur le banc en cas d’arrivée d’un avant-centre de très haut niveau, KB9 finit toujours par s’imposer en titulaire indiscutable. Il dispose avec Zinedine Zidane d’un appui de poids, et même les socios les plus sceptiques sur son cas ont depuis longtemps retourné leur veste. C’est aussi le cas des dirigeants madrilènes, qui envisagent désormais de prolonger son contrat, et pas seulement pour un an. Actuellement, l’ancien lyonnais voit son engagement se terminer en juin 2022, mais l’idée est de lui faire signer un nouveau bail, avec une année en plus, et même une autre en option en fonction des désirs des deux camps, révèle le média local Defensa Central.

Voilà qui pourrait donc emmener Benzema au Real Madrid jusqu’à ses 36 ans, pour finir probablement sa carrière au plus haut niveau dans l’un des clubs les plus prestigieux au monde. Et la suite ? Si cette prolongation devait être signée, difficile de voir l’OL attendre son ancien protégé pendant encore deux longues années, surtout que Jean-Michel Aulas, qui avait répondu favorablement à l’idée de récupérer Karim Benzema, avait aussi fait comprendre que son club ne servirait pas de pré-retraite au Français. Autant dire que, à l’heure actuelle et vue sa forme, son aventure au Real Madrid est bien partie pour se prolonger encore un petit bout de temps, et que l’OL va certainement devoir changer son fusil d’épaule dans ce dossier. Heureusement, Juninho et les dirigeants rhodaniens n’attendent pas de miracle de ce côté-là, et cherchent déjà un remplaçant de premier choix à Memphis Depay, qui va quitter l’OL cet été. Pour le moment, c’est le nom de l’italien Andrea Belotti qui se fait entendre.