Mercato : 12 ME pour Rongier, l'OL défie l'OM !

Dans : OL, OM, FC Nantes, Mercato.

La saison dernière, Rudi Garcia a composé avec quatre joueurs au milieu de terrain : Lopez, Sanson, Strootman et Luiz Gustavo.

En cette fin du mois d’août, difficile de savoir lesquels de ces joueurs seront encore à Marseille en fin de mercato. C’est précisément pour cette raison que, bien que l’OM n’ait enregistré pour l’instant aucun départ, Andoni Zubizarreta prospecte afin de trouver un milieu polyvalent au mercato. Dans cette optique, le directeur sportif espagnol apprécie beaucoup Valentin Rongier. Un intérêt de longue date puisqu’il voulait déjà le recruter l’été dernier, avant que Rudi Garcia ne mette son veto.

Cet été encore, Marseille rêve de Valentin Rongier, comme le confirme Soccer Link. « A la recherche d’un milieu polyvalent cet été, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta a rencontré à plusieurs reprises l’agent de Valentin Rongier pour connaître les intentions du capitaine nantais » indique le média. Problème pour Marseille : Lyon, plus riche et plus attractif grâce à sa qualification en coupe d’Europe, est également sur les rangs. « Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier, puisque son rival olympien est également sur le coup. Selon nos informations, une rencontre devrait prochainement avoir lieu entre l’Olympique Lyonnais et le représentant du joueur ». Un coup dur pour Marseille dans ce dossier estimé à environ 12 ME par la direction nantaise.