OL : Benzema de retour ? Un manque de respect pour Depay et Dembélé

Après les déclarations de Juninho sur un éventuel retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais, Willy Sagnol s’en est pris au directeur sportif brésilien.

« Je veux proposer à Karim de terminer sa carrière chez nous. Il a tout réussi. Il est d'ici ». En prononçant ces phrases il y a quelques jours Juninho a mis le feu à Lyon, et les supporters se sont mis à rêver d’un retour de l’enfant Gone. Au Real Madrid depuis 10 ans, le buteur réalise un début de saison canon avec son club, avec déjà 11 buts inscrits toutes compétitions confondues. Cependant, cette sortie du directeur sportif de l’OL sur OL TV n’a pas plu à Willy Sagnol, désormais consultant sur RMC. L’ancien joueur du Bayern Munich estime que cette sortie est maladroite, quand on sait que les Lyonnais comptent dans leurs rangs des joueurs comme Memphis Depay et Moussa Dembéle.

« C’est tout ce que je n’aime pas dans le foot. Ce n’est que de la communication… Là, parce qu’ils ont gagné un ou deux matchs, ils refont de la communication. Faire revenir Benzema, ça veut dire quoi ? Que tu ne veux plus de Memphis Depay et Moussa Dembélé ? Je n’arrive pas à comprendre ça. Je pense que le réchauffé n’est jamais bon, même si je suis l’un des premiers défenseurs de Karim Benzema », a déclaré l’ancien latéral, qui n’est pas à son premier coup de gueule à l’encontre de Juninho. Le Français avait remis en cause le travail du Brésilien en septembre dernier, lorsque l’OL enchaînait les mauvais résultats.