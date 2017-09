OL : Benzema brise définitivement le rêve d’Aulas

Dans : OL, Liga, Mercato.

Huit ans après son départ, Karim Benzema (29 ans) reste très attaché à l’Olympique Lyonnais et à ses anciens dirigeants.

« Que ce soit le président Aulas ou Bernard Lacombe, c’est comme une famille », avait confié l’attaquant du Real Madrid la semaine dernière, lors d’un échange vidéo avec le patron du club rhodanien. Touché par ces propos, JMA n’a jamais caché son rêve de récupérer l’international tricolore en fin de carrière. Mais suite à sa prolongation au Real jusqu’en 2021, Benzema a clairement annoncé d’autres plans.

« Je me sens très heureux d’avoir prolongé parce que cela fait très longtemps que je suis ici et que le temps est passé très vite. Je suis fier de ma carrière à Madrid et je vais travailler pour remporter plus de titres parce que je suis ici dans le meilleur club du monde, a expliqué le Merengue. (…) J’adore le foot et je veux finir ma carrière ici parce qu’il n’existe pas un club comme Madrid. Si tu aimes le football, tu dois énormément travailler pour réussir à rester ici. Ce sera mon dernier club. » Etant donné que le Français n’aura que 33 ans à la fin de son bail, une dernière prolongation sera sans doute nécessaire pour terminer sa carrière à Madrid.