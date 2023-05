OL : Ben Arfa provoque un scandale après le départ d'Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'annonce du départ de Jean-Michel Aulas est diversement commentée. Mais un ancien joueur de l'OL a décidé de frapper fort, et c'est Hatem Ben Arfa. Ce dernier ne regrettera visiblement pas l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais.

Formé à l’Olympique Lyonnais, où il a longtemps été considéré comme la future star du football français, Hatem Ben Arfa est revenu dans l’actualité ce lundi. Quelques heures après le communiqué officiel de l’OL annonçant que Jean-Michel Aulas était débarqué de son poste de président, John Textor voulant prendre les commandes à 100%, Ben Arfa s’est rappelé au bon souvenir de JMA.

Via Instagram, celui qui avait quitté Lyon pour signer à Marseille en 2008 a décidé de régler ses comptes en une phrase. En affichant une photo de Jean-Michel Aulas, Ben Arfa, qui ne joue plus depuis son départ du LOSC il y a un an, écrit : « Tu ne vas pas manquer au football, au revoir ». Une flèche tirée vers un président avec qui il avait eu bien des soucis au moment de quitter l'OL.

Ben Arfa et Aulas, c'est chaud depuis 2008

La story de Hatem Ben Arfa ⬇️



Venant d'un joueur qui n'a jamais su s'imposer nulle part, et qui aujourd'hui ne manque à aucun club, c'est culotté. pic.twitter.com/aG9VLSk9eg — ActuGones (@Actugones) May 8, 2023

Son transfert de l'OL à l'OM avait fini par se faire, non sans mal, Hatem Ben Arfa qualifiant le président lyonnais d'être totalement mesquin lorsqu'il s'agissait de payer une prime de qualification européenne de 90.000 euros. Un dirigeant lyonnais avait alors répondu en expliquant que ce fameux chèque avait été retrouvé par le personnel chargé du ménage dans le casier abandonné par Hatem Ben Arfa lorsqu'il avait quitté précipitamment Lyon. 15 ans plus tard, le joueur de 36 ans a visiblement la rancune tenace, alors même que son compère de l'époque au centre de formation, Karim Benzema, a lui tenu à saluer celui qu'il appelle le chef. Sur les réseaux sociaux, Ben Arfa se fait évidemment découper, un internaute résumant l'avis général sur cette attaque « aussi intelligente que ses choix de carrière ».