OL : Ben Arfa espère toujours un signe de l'OL au mercato !

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain depuis un mois et demi, Hatem Ben Arfa est toujours sans club.

Dans le viseur de West Ham, l’international français a repoussé les approches du club britannique selon Patrick Juillard, journaliste pour Foot 365. Et visiblement, l’ex-attaquant de Marseille avait un plan, qui est doucement en train de tomber à l’eau. En effet, il « espérait apparaître pour l’OL comme un possible remplaçant de Nabil Fekir ». Problème : le champion du monde 2018 est quasiment certain de rester.

En effet, ses principaux courtisans étaient des clubs de Premier League (Liverpool, Chelsea) et le mercato est désormais fermé Outre-Manche. Autant dire que l’avenir de Ben Arfa ne devrait pas s’écrire à Lyon, malgré sa folle envie de retenter l’aventure rhodanienne. « Le joueur et son entourage restent à l’écoute du marché », précise le journaliste. Depuis plusieurs jours, une possible signature de Ben Arfa au Rayo Vallecano est évoquée, même si tout semble encore ouvert pour l’avenir de l’attaquant de 31 ans…