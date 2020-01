OL : Battre Toulouse, ça ne compte pas vraiment pour Pierre Ménès

Dans : OL.

Dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a réalisé un très joli coup au classement en battant Toulouse (3-0) et en s’octroyant la 5e place du championnat.

En effet, les Gones ont profité des défaites de Nantes et de Lille pour sérieusement se replacer dans la course à l’Europe, derrière Montpellier, Rennes et l’Olympique de Marseille. Néanmoins, pour le spectacle, il faudra repasser. Car malgré l’ampleur du score, il est bien évident que Lyon n’a pas proposé un jeu collectif très emballant sur la pelouse du Groupama Stadium face à la lanterne rouge de la Ligue 1. Un constat validé par Pierre Ménès, lequel attend de voir les Lyonnais face à des adversaires plus coriaces.

« Ce dimanche a commencé par la victoire nette et attendue de Lyon face à Toulouse. Un succès que j’attribuerais plus à la qualité des individualités lyonnaises qu’à celle de son fond de jeu, car cette équipe joue encore beaucoup par à-coups. Alors face à une équipe aussi faible que Toulouse, ça suffit. Mais j’attends encore de voir face à une adversité plus forte. Dembélé a continué à marquer et l’arrivée de Toko Ekambi a apporté quelque chose puisqu’il a marqué pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Ce n’est pas encore l’extase mais en attendant, Lyon enchaîne les victoires et poursuit sa remontée au classement » a commenté le journaliste de Canal Plus, qui refuse de s’enflammer pour l’OL au vu de la faible adversité rencontrée dimanche.