OL : Bataille Lyon-Roma pour ce crack argentin !

Intéressé par Gonzalo Montiel, l'Olympique Lyonnais ne serait pas seul sur le dossier.

Force est de constater que les dirigeants lyonnais ont eu le nez fin sur le recrutement ces derniers mois. Entre Bruno Guimarães et Lucas Paquetá, les joueurs sud-américains s'éclatent dans le Rhône, et permettent actuellement à l'OL d'être leader de Ligue 1. Ces dernières réussites poussent Juninho à toujours chercher de nouvelles pépites pour renforcer l'effectif. C'est dans ce but que l'OL a manifesté son intérêt pour le latéral droit Gonzalo Montiel, en fin de contrat en juin prochain avec River Plate. Une idée validée à 100% par Jonathan MacHardy, consultant pour RMC. À un poste où Mattia De Sciglio n'est que prêté par la Juventus, les Lyonnais verraient d'un bon oeil l'arrivée d'un joueur pour suppléer Léo Dubois. Âgé de 24 ans, le latéral argentin fait partie des cadres de Marcelo Gallardo à River Plate. Et Juninho n'est pas le seul à avoir remarquer son potentiel...

D'après les informations du site argentin TNT Sports, l'OL devra faire face à une sérieuse concurrence dans ce dossier. Vainqueur de la Copa Libertadores en 2018, Montiel est suivi de près par Bologne et surtout l'AS Roma, qui peut être un rival de taille pour l'Olympique Lyonnais. En fin de contrat au terme de la saison, la défenseur ne sait pas s'il rejoindra l'Europe dès cet hiver ou s'il attendra le mercato estival. Pour rappel, il avait gentiment repoussé les avances de West Ham la saison dernière, préférant rester à River Plate. Une chose est sûre, Juninho serait bien inspiré de faire une offre rapidement au club argentin, avant d'être doublé par un concurrent.