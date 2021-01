OL : Gonzalo Montiel, encore un coup de génie signé Juninho ?

Dans : OL.

La presse argentine a dévoilé l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Gonzalo Montiel, le défenseur de River Plate. Un sacré coup en préparation pour Juninho.

Agé de 24 ans, Gonzalo Montiel sera en fin de contrat en juin prochain, et Tyc Sport a révélé qu’il intéressait l’Olympique Lyonnais où Juninho a clairement le flair en ce qui concerne les joueurs venus d’Amérique du Sud. Si en Europe, le latéral droit de River Plate n’est pas encore très connu, la réputation de celui qui compte six sélections avec l’Argentine n’est plus à faire auprès de ceux qui suivent de près les compétitions locales. C’est notamment le cas de Jonatan MacHardy, le consultant de RMC, qui a toujours un regard attentif à la Copa Libertadores et aux joueurs qui disputent cette compétition. Et lorsque le nom de Gonzalo Montiel est arrivé à ses oreilles comme une possible cible de l’OL, alors MacHardy a validé à 100%.

Gonzalo Montiel bientôt à Lyon ?

« Si je conseille un joueur libre à prendre en 2021 pour l’OL ? Gonzalo Montiel ! D'après ce que l'on dit, Lyon est sur lui. Il a tout gagné avec River Plate. C’est vraiment un super latéral droit. Il a de grosses qualités, il a notamment fait une grosse finale de Copa Libertadores contre Boca Junio. Franchement, c’est une bonne idée pour l’Olympique Lyonnais. Il est en fin de contrat en juin prochain. Montiel, c’est un vrai coup à faire. Il vient de très loin, il a un salaire accessible. C’est un super joueur à faire venir en Ligue 1 », a confié Jonatan MacHardy, qui sait bien que les exemples Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes vont clairement être des points positifs pour l’OL. Rudi Garcia a en effet réussi à mettre en valeur ces deux joueurs, et cela ne va pas échapper aux joueurs éventuellement approchés par Lyon, et notamment Gonzalo Montiel.