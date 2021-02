OL : Bard moins bon que Cornet et De Sciglio ? Non !

Dans : OL.

À un poste où ni Mattia De Sciglio ni Maxwell Cornet ne donnent entière satisfaction, le jeune Melvin Bard devrait avoir plus de temps de jeu.

Face à une courageuse équipe de Brest, l'Olympique Lyonnais a repris la tête de la Ligue 1 grâce à une victoire (3-2). Pourtant, alors que les Gones menaient 3-0 et semblaient tranquilles, un relâchement défensif a permis aux Brestois de marquer à deux reprises et de mettre la pression dans les dernières minutes. Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Mattia De Sciglio est loin d'avoir convaincu. Si Maxwell Cornet, ailier de formation, a livré de belles prestations en tant que latéral, l'Ivoirien manque de régularité dans ses performances. Pour Gaël Berger, Rudi Garcia doit faire confiance à Melvin Bard, jeune joueur formé au club.

« Melvin Bard n’a peut-être pas encore le niveau pour être le latéral gauche titulaire de l’OL. Mais il a le mérite d’avoir une marge de progression et il faudra m’expliquer en quoi Maxwel Cornet et Mattia De Sciglio lui sont supérieurs aujourd’hui… Bard, c’est pour quand ? Je n’attends que ça. Certains disent que Bard, c’est léger. Ok, mais Cornet et De Sciglio, ce n’est pas meilleur ! Les latéraux gauches à l’OL, ce n’est pas suffisant. Le petit Bard mérite de se montrer. Il est jeune, donc il a une marge de progression, il a un vrai potentiel. Ce qui n’est pas le cas de ses concurrents… » a déclaré le journaliste de RadioScoop. Cette saison, Melvin Bard a participé à dix rencontres de Ligue 1, n'étant titulaire qu'à trois reprises. Considéré comme un grand espoir, il était proche de rejoindre le Bayern Munich l'été dernier. S'il avait finalement décidé de rester dans le Rhône pour s'imposer, il pourrait vite changer d'avis si Rudi Garcia ne lui donne pas l'opportunité de prouver sa valeur.