L1 : L’OL se fait peur mais repasse en tête !

Dans : Ligue 1.

26e journée de Ligue 1 :

Stade Francis-Le Blé.

Stade Brestois - Olympique Lyonnais : 2 à 3.

Buts : Chardonnet (53e), Cardona (75e) pour Brest : Paqueta (9e), Aouar (29e), Memphis Depay (44e sp) pour l'OL.

En s’imposant dans la douleur sur la pelouse du Stade Brestois ce vendredi soir (3-2), l’Olympique Lyonnais a mis la pression sur le LOSC et le PSG en tête de la Ligue 1.

Suite à un début de match compliqué, avec deux arrêts décisifs de Lopes (1ère, 3e), Lyon prenait rapidement l’avantage. En profitant d’une énorme bourde du gardien Cibois, Paqueta ouvrait effectivement la marque dans le but vide (0-1 à la 9e). Avant la demi-heure de jeu, l’OL profitait ensuite d’une nouvelle erreur brestoise, de Lasne cette fois, pour doubler la mise grâce à Aouar, bien servis par Memphis Depay (0-2 à la 29e). Juste avant la mi-temps, le Néerlandais se faisait d'ailleurs justice lui-même en transformant un penalty provoqué par Cibois (0-3 à la 44e). Avec ce double break, les Gones étaient à l’abri…

Ou pas, puisque Chardonnet réduisait d’abord l’écart de la tête sur un bon service d’Honorat (1-3 à la 53e). Puis après des occasions manquées par Toko Ekambi (55, 63e) et Depay (73e), Brest poursuivait sa remontée par l’intermédiaire de Cardona (2-3 à la 75e). Même si l’OL se faisait une nouvelle fois peur en cette année 2021, le club rhodanien tenait toutefois le bon bout jusqu’au coup de sifflet final (3-2). Avec ce succès, Lyon oublie un peu sa déroute de la semaine passée contre Montpellier, et repasse provisoirement devant le PSG et le LOSC. Devant Lille à la différence de buts, l’équipe de Rudi Garcia met donc la pression sur ses adversaires directs dans la course au titre en L1.