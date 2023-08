OL ‍: Barcola reste à Lyon, cet indice ne trompe pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG cet été, Bradley Barcola se retrouve au cœur de l’un des feuilletons de ce mercato alors que l’OL veut absolument le conserver.

Auteur de six mois époustouflants à l’Olympique Lyonnais de janvier à juin 2023, Bradley Barcola a une cote énorme sur le marché des transferts cet été. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues l’an passé, il a confirmé son énorme potentiel à l’occasion de l’Euro espoirs avec l’Equipe de France. Il n’en fallait pas plus pour s’imposer comme un énorme crack aux yeux de clubs comme Leipzig, Manchester City… ou le Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LPTJ | LYON POUR TOUJOURS 🦁 (@lyonpourtoujours)

Luis Campos rêve de recruter le natif de Lyon au Paris Saint-Germain, même si les négociations entre les deux clubs ne sont pas simples. Et pour cause, John Textor n’a pas l’intention de se séparer de son jeune prodige aussi facilement et réclamerait près de 50 millions d’euros pour vendre Bradley Barcola alors que la dernière offre parisienne est estimée entre 30 et 35 millions d’euros.

Bradley Barcola reste à Lyon, un indice sur Instagram ?

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL guettent le moindre indice susceptible de les rassurer sur l’avenir de leur attaquant. Suivi par près de 30.000 sympathisants lyonnais, le compte « Lyon pour toujours » a publié lundi soir une photo de Bradley Barcola accompagné de la mention « Petit devient grand ». Une publication assez anodine qui a finalement fait le buzz au sein des communautés lyonnaises puisque Bradley Barcola en personne a liké la publication et l’a même commenté avec plusieurs cœurs.

🚨 Barcola : « Ici c’est Paris » 👀❤️💙 pic.twitter.com/PgO3PzGSXE — Actu Tech & PSG (@ActuTech_Foot) July 31, 2023

Un indice de taille qui ne trompe pas pour les fans de l’Olympique Lyonnais, persuadés que Bradley Barcola envoie un message à l’attention de son club formateur en annonçant qu’il reste malgré l’intérêt du PSG. Reste que la méfiance est toujours de mise car d’après les récentes informations, Barcola pousse en privé pour que son transfert vers Paris aboutisse. De plus, une vidéo sur laquelle il dit clairement « Ici c’est Paris » a fuité sur les réseaux sociaux et n’a pas vraiment été apprécié dans la capitale des Gaules. Le dossier Bradley Barcola est donc loin d’être terminé même si à Lyon, on espère que cette mise au point sur Instagram est sur le signe d’une issue heureuse à venir.