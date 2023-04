OL : Barcola sanctionné, Blanc lui passe un savon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Stoppé dans son élan, Bradley Barcola ne participera pas au déplacement à Toulouse vendredi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Un coup dur qui agace son entraîneur Laurent Blanc.

Décisif lors des quatre derniers matchs en Ligue 1, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant de 20 ans s’est installé dans le onze de Laurent Blanc qui apprécie sa percussion et sa capacité à amener de la profondeur. L’international Espoirs tricolore serait presque devenu indispensable aux yeux de l’entraîneur. En effet, le Cévenol a eu du mal à cacher sa frustration quant à la suspension de Bradley Barcola pour le déplacement à Toulouse vendredi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

« Déjà que dans ce domaine-là, on n’est pas trop fourni, a regretté le coach des Gones. Quand vous avez des blessés et un gars comme Bradley qui est quand même en bonne forme, mais qui prend un carton jaune stupide à Paris… Encore une fois, des erreurs que tout jeune joueur a faites, mais stupides, car elles ont des conséquences parce que derrière, tu ne joues pas contre Toulouse. Il faut apprendre et je pense qu’il a appris parce qu’il est en colère de ne pas jouer ce match. Il aurait dû le jouer. »

L'alternative Jeffinho

« C’est important d’avoir un joueur qui nous amène de la profondeur pour l’équipe, mais aussi l’adversaire. Il faut être méfiant sur ce style de joueur parce qu’on ne sait pas s’il va demander le ballon dans les pieds ou en profondeur, a expliqué Laurent Blanc, indécis sur l’identité du remplaçant de Bradley Barcola. Jeffinho va être une option offensive. Il ne sera pas prêt à faire tout le match s’il est aligné. Est-ce qu’il faut le faire démarrer ou le faire entrer ? C’est à moi de voir. J’ai encore un peu de temps pour réfléchir. » L’absence du jeune attaquant met le technicien dans l’embarras, un scénario impensable en première partie de saison.